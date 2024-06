"Sinds het begin van de competitie zijn de Rode Duivels niet geweldig": Will Still zonder filter voor België - Frankrijk.

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Will Still werd vrijdag aan de pers voorgesteld door Lens. Hij heeft zijn gevoel voor humor nog niet verloren.

Will Still zal zich waarschijnlijk niet hebben voorgesteld dat zijn eerste persconferentie als coach van Lens zou samenvallen met de voorbereiding op de achtste finale van het EK tussen België en Frankrijk. Hij werd natuurlijk ondervraagd over het onderwerp.

"Uit trots, zou ik willen zeggen dat ik hoop dat België wint, maar dat is echt om jullie te pesten. Ik vind het leuk om mensen voor de gek te houden, dus als België wint, geeft me dat extra munitie om in de kleedkamer te dollen," zei hij, zoals gerapporteerd door RMC.

De voormalige coach van Stade de Reims is echter niet echt overtuigd: "Sinds het begin van de competitie zijn de Rode Duivels niet geweldig, zoals het EK laat zien." Still voelt niet echt de vibe voor het tornooi: "Ik heb talloze wedstrijden van het EK bekeken, maar het is een beetje saai. Het is niet geweldig."

Tussen het voorseizoen van Lens en het EK, blijft Will Still eten en slapen met voetbal

En het zal hem niet troosten dat het Engelse team ook slecht speelt: "Ik weet dat mensen zeggen dat ik Belg ben, maar ik ben veel meer voor het Engelse team, dat rampzalig is, laten we eerlijk zijn."

Als nieuwe coach van Lens zal Will Still zijn eerste oefenwedstrijd leiden tegen Kortrijk: "De selectie is al enkele jaren op deze manier opgebouwd (met vleugelspelers), ik zou dom zijn om alles te willen veranderen. Er zal een andere manier van druk zetten zijn, maar het zal trouw blijven aan de identiteit van de club."