Kylian Mbappé laat niks onbesproken: "Gelukkig is Courtois er niet bij, anders was het nog moeilijker geweest"

Kylian Mbappé... Het was de eerste keer dat we hem zelf aan het woord hoorden tijdens een persconferentie en je kan niet anders dan onder de indruk zijn. De sterspeler van de Fransen hield een 200-tal journalisten aan zijn lippen gekleefd. Met de nodige grapjes en een duidelijke mening.

De Fransen hebben nochtans ook al hun deel van de kritiek mogen slikken. Maar er zijn heel wat toplanden die nog niet op niveau waren. "Uiteraard speelden we niet op hoog niveau in de groepsfase. We moeten ons spelniveau verhogen."

"We spelen tegen een goeie ploeg en anders gaan we naar huis. We hebben geen keuze meer. Het feit dat we de groep niet wonnen, heeft heel wat jongens wakker geschud. Twijfels hebben we niet."

Ook het scoreprobleem, waar hij zijn deel in had, werd aangekaart. "Waarom we niet scoren? Omdat we de kansen niet afmaken. Maar het belangrijkste is dat ik ervaring heb voor doel. Het was problematisch in de groepsfase, maar nu start een ander EK. Ik wil altijd scoren, maar nu is het belangrijkste dat het team scoort."

De geruchten dat Deschamps in een 4-4-2 wil aantreden, zorgde voor hilariteit. "Vanwaar komt die info? Ik weet niet wat de coach heeft voorbereid. Ik heb nog maar vier keer samen met Thuram aan de aftrap gestaan, maar ik moet me aanpassen aan wie er ook naast mij staat. En ik kan met iedereen spelen."

België heeft een hoop goeie spelers verloren

En dan werd ook het hoofdstuk België aangesneden. "Ze hebben verloren tegen Slovakije, maar dat was de eerste wedstrijd. Wij hebben ook niet gewonnen tegen Polen en Nederland. Het is een goede ploeg, maar ze hebben een hoop goeie spelers verloren."

"Er is een nieuwe generatie in aantocht en die jongens hebben goesting om geschiedenis te schrijven. De vorige confrontaties hebben ze verloren en dat zullen ze niet vergeten zijn. We starten niet met een voorsprong door die resultaten. Op het veld denkt niemand daaraan."

Een vraag van een Belgische collega werd op algemeen gelach onthaald: "Kylian, zit je al in de Whatsappgroep van Real Madrid en heb je aan Thibaut Courtois raad gevraagd?" (moet even uitlachen) Nee, ik zit nog niet in die groep en ik heb hem niet gesproken. Maar ik ken hem goed. Gelukkig is hij er niet bij, anders was het moeilijker geweest."