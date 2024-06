Volkswoede in Denemarken na VAR-fases: "Regel je puinhoop UEFA"

In Denemarken heerst ontzetting over de uitschakeling op het EK. Hoewel er begrip is voor de nederlaag tegen gastland Duitsland en kritiek op de arbitrage, ligt de focus vooral op bondscoach Kasper Hjulmand.

Tipsbladet schreef in grote letters: 'Is dit het einde voor Hjulmand? Ja, de tank is leeg.' De Denen wonnen geen enkele wedstrijd dit EK, wat diepe sporen nalaat. 'Voor het tweede eindtoernooi op rij al. We weten gewoon géén wedstrijd te winnen. Dat is ver ondermaats. Het is logisch om geïrriteerd te zijn. Het Deense vermogen om wedstrijden te winnen is net zo scherp als een papieren beker.'

De krant vindt het logisch om over Hjulmands positie te discussiëren. "Ja, het moet nu over de positie van hem gaan. Dit was een mislukking, net als het WK in Qatar. Dit kan geen standhouden. Dat heeft niet per se met deze strijd met Duitsland te maken, maar wel met de algemene beoordeling. Hjulmand moet zich beseffen dat hij niets meer overheeft om het Deense voetbal mee te verrijken. Op basis van twee eindtoernooien lijkt nu duidelijk wat er moet gebeuren…'

Ekstrabladet was cynisch: 'Er zullen al weer veel mensen dit toernooi vergeten zijn.' Ze noemden het toernooi van Hjulmand 'flauw, smaakloos.' Het gelijkspel tegen Engeland (1-1) was misschien een kleine opleving, maar verder 'heeft Denemarken nooit ook maar één voetbalfan kunnen verbazen. Gênant is de uitschakeling tegen Duitsland niet. Gênant is het niet kunnen winnen van Slovenië of Servië wél.'

De krant vervolgt met een harde afrekening van Hjulmand: 'Deze uitschakeling is in werking gezet door een dramatische groepsfase. Daarom blijft de bondscoach voor altijd de man van de twee eindtoernooien zonder overwinning. Het is heel gênant.'

Er was ongeloof in Denemarken over de strafschop die aan Duitsland werd gegeven. Verdediger Joachim Andersen zou volgens de VAR hands hebben gemaakt, waarna Kai Havertz vanaf de stip scoorde. 'Dit was extreem dramatisch, het was schommelen van de hemel tot de hel. Correct volgens de protocollen, maar volkomen belachelijk. Regel je puinhoop, UEFA,' schreef Tipsbladet.