Dit is het gameplan van Marc Degryse: zo raken we voorbij Frankrijk

Maandagavond om 18 uur is het do or die voor de Rode Duivels. Verliezen tegen Frankrijk en het EK eindigt al bij al roemloos, winnen tegen Frankrijk en de natie zal er plots wél beginnen in te geloven. Rest de vraag: hoe moeten de Rode Duivels het aanpakken?

Na een moeilijke groepsfase met een nederlaag tegen Slovakije en een gelijkspel tegen Oekraïne werden de Belgen in de achtste finales aan Frankrijk gekoppeld. Ook de Fransen hebben er nog geen bijster indrukwekkend EK opzitten. Gewezen Rode Duivel Marc Degryse heeft een gameplan voor de wedstrijd tegen de Fransen. En opvallend: hij wil daarbij niet meteen de hendel richting aanvallend voetbal opendraaien. Integendeel zelfs blijkt uit zijn analyse. © photonews "Ik ben van mening dat we niet alles ineens moeten omgooien. Met drie achterin, met twee spitsen... Ik ben geen voorstander om nu zulke experimenten te doen. Doe gewoon normaal, en val terug op de concepten die de spelers kennen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. Omschakelen en de bal aan Frankrijk laten? "Je moet niet heiliger dan de paus willen zijn. De beste resultaten onder Tedesco zijn gekomen uit omschakelingsvoetbal. Het zal wel geen toeval zijn dat we op dit EK in drie wedstrijden waarin België de bal had, 4 op 9 behalen." "Als je vanuit het balbezit niet kunt winnen van Slovakije en Oekraïne, wat zou je dan vanuit het balbezit winnen van Frankrijk? Tedesco moet Frankrijk de bal geven en het blok neerzetten net onder de middencirkel. 40% balbezit en een zevental keer omschakelen, dat is mijn gameplan."





