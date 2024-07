Frank Raes en Erik Van Looy laten zich uit over het communicatief probleem van en rond Tedesco

De groepsfase van de Rode Duivels viel bijzonder zwaar tegen met 4 op 9. En dus was er heel veel kritiek in aanloop naar het duel met Frankrijk in de achtste finales. Hoog tijd om daar alles op te gaan lossen?

Frank Raes vindt Tedesco communicatief niet goed: "En ook de Belgische voetbalbond grijpt niet in. Ze zouden ook kunnen zeggen tegen Tedesco dat hij eens iets moet zeggen", aldus de gewezen commentator bij MidMid. "Je kan ook eens zeggen dat hij het eens moet gaan uitleggen." Evert Winkelmans begrijpt de communicatie ook niet, Erik Van Looy had het dan weer leuk gevonden als Tedesco de spelers eens uit de wind zou komen zetten. © photonews "Hij steekt zich weg. Hij doet dat niet om eens de Belgen uit de wind te zetten." En er is ook een bondsvoorzitster, merkte Raes op. "Hij is duidelijk koppig. Als ze maandag ten onder gaan, dan is zijn EK mislukt." Groep met vingers in de neus winnen? "Ze hadden de groep toch met de vingers in de neus moeten winnen. Ik onderschat de andere ploegen niet en ik overschat België niet, maar in zo'n groep zou het toch moeten kunnen?", vroeg Erik Van Looy zich luidop af. "Je mag er niet te veel van verwachten, dat klopt. Maar tot op heden kon hij niet verrassen, toch niet positief. Hij heeft enkel negatief verrast. Hopelijk doet hij maandag iets wat we niet verwachten en dat positief kan verrassen." In die optiek is de nieuwe opstelling toch alvast een opsteker.





