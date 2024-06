Openhartige Kevin De Bruyne legt uit wat er gebeurde en waarom hij de beslissing nam: "Sommige dingen kan ik niet accepteren"

We kregen zaterdag de kans om uitgebreid met Kevin De Bruyne te praten. Die stelde zich helemaal open en gaf openhartig antwoord op elke vraag. Ook de moeilijke onderwerpen werden niet vermeden. En ja, dan ging het al snel over wat er gebeurde na de match tegen Oekraïne.

Kevin, heb je dat ergens al een plaats kunnen geven? Heb je er wakker van gelegen?

"Nee, ik heb er zeker niet wakker van gelegen. Ik maak me geen zorgen om zulke dingen. Dat zijn momenten die gebeuren in het leven. Het was zeker niet leuk, maar ik denk dat dat voor beide kanten geldt. En eens gebeurd, is dat voor mij ook gedaan."

Met alle informatie die je nu hebt... Zou je hetzelfde gedaan hebben?

"Ja, dat was mijn eerlijke mening. Ik zou zo hetzelfde gedaan hebben. Ik heb dingen gezien waar ik niet mee akkoord kan gaan. En dan heb ik een reactie gegeven. De mensen gaan misschien niet akkoord zijn met die reactie en daar vind ik OK. En sommige mensen gaan mij misschien gelijk geven. Weet je, ik maak me daar niet al te veel zorgen in. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Ik heb een reactie gegeven waarvan ik dacht die op dat moment het beste was voor de groep. Dan moet je bij je standpunt blijven."

Vind je het niet raar dat de sfeer zo snel is omgeslagen? Voor de match werd je nog toegezongen en bejubeld.

"Ja, maar ik denk niet dat het persoonlijk op mij gericht was. Ik denk dat het naar de groep was. En omdat het naar de groep was, heb ik die beslissing genomen. En het was unaniem."

"Weet je, wij accepteren dat er kritiek is. We weten ook dat we een betere match hadden kunnen spelen. Maar er is een verschil tussen kritiek geven en gebaren maken die niet gepast zijn. Als ik die gebaren op straat maak, gaan die ook niet geaccepteerd worden. En ik denk dat sommige mensen dat ook gaan begrijpen. Het was ook niet iedereen, maar toch een groot deel."

Dus in se was je reactie niet op dat boegeroep en gefluit?

"Nee, zeker niet. Boegeroep daar kan ik mee leven. Ik ben profvoetballer, ik heb al erger meegemaakt. Andere dingen kan ik niet accepteren. Ik snap dat iedereen graag eerste was geworden. Ik als eerste he. Maar het was niet goed genoeg."

"Ik kan wel zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om die match te winnen. Dat is mijn job. Ik kan wel niet garanderen dat we elke match gaan winnen. Wat ik wel kan garanderen, is dat ik altijd het minimum - wat ook het maximum is - ga doen om te winnen. Soms lukt dat, soms niet."

Heeft Romelu zich dat bij zijn wissel aangetrokken?

"Ik heb nog niet met Romelu daarover gesproken. Ik heb het niet gehoord tijdens de match, dus daar kan ik niets over zeggen. Ik zag enkel de reactie toen Jan naar de supporters ging. En daarop was het gebaseerd. Het boegeroep bij de corners heb ik ook niet gehoord."

Heb je het gevoel dat het kan keren richting Frankrijk?

"Ik heb niet het gevoel dat er langs beide kanten een probleem is. Ik denk dat iedereen er maandag zal staan om alles te doen om die match te winnen. Daarover maak ik met niet echt zorgen."

Kwetst zoiets jou persoonlijk?

"Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik neem zoiets niet mee."

Weet je wat wij dan soms denken? Dat je zoiets gaat hebben van 'voor mij hoeft het niet meer, ik blijf wel thuis bij vrouw en kinderen'...

"Ik ga eerlijk zijn. Met al die matchen is het wel leuk om eens 7 tot 10 dagen vakantie te krijgen tijdens die interlandperiodes. Maar ik zeg het: zolang ik me goed voel, zal ik altijd paraat zijn om hier te spelen. Maar je weet ook dat ik geen 10 jaar meer in mij heb. Maar ik heb door blessures al zoveel matchen met de nationale ploeg gemist, dat ik er zeker nog een paar wil spelen. En weet je, ik ben gewoon niet bezig met stoppen."