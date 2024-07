Rondje transfers: Cercle, Westel en KVK sleutelen aan kern, verlossend nieuws voor Kompany en ex-speler Anderlecht

Qua transfers is het een behoorlijk drukke dag. In Eelgië roeren Cercle, Westerlo en KVK zich vooral op het hoogste niveau, met in-en uitgaand verkeer. In het buitenland is er belangrijk nieuws voor Vincent Kompany en Harwood-Bellis.

België

Cercle Brugge heeft aangekondigd dat het Malamine Efekele nog een jaar langer zal huren van AS Monaco. Uitgaand transfernieuws is er in het Kuipje, want Westerlo verhuurt Karol Borys voor een jaar aan NK Maribor. Eupen bereidt zich voor op de Challenger Pro League door jeugdproduct Sacha Beschond over te hevelen naar de A-kern.

Het is ondertussen duidelijk dat ze bij KV Kortrijk met de grove borstel door de spelersgroep gaan. Daarnaast is het ook belangrijk om voor een goede omkadering te zorgen, zeker richting blessures. Daarom is er in de staf alvast sprake van een nieuw gezicht. Jonas Gardarsson krijgt voortaan de leiding van de medische staf in handen.

Buitenland

Bayern München is de Nederlandse jeugdinternational Chivano Wijks gaan halen bij de jeugdacademie van Feyenoord. Dit 16-jarige toptalent gaat Vincent Kompany in de toekomst nog wel verblijden. Een oude bekende van Kompany, Taylor Harwood-Bellis, verhuist ondertussen definitief van Man City naar Southampton.

Harwood-Bellis speelde nog onder Kompany bij Anderlecht. Naast Bayern hebben nog enkele grote Europese clubs nieuws verkondigd. Omari Forson gaat weg na het aflopen van zijn contract en trekt naar Monza. AS Roma verwelkomt dan weer Baba Sangaré.