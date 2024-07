Kortrijk gaat met de grove borstel door de kern: twaalf(!) spelers zoeken andere oorden op

Volg KV Kortrijk nu via WhatsApp!

KV Kortrijk wist met onder meer Nacho Ferri en Nathan Huygevelde al een paar inkomende transfers te doen naar het nieuwe seizoen toe, maar het zal nu ook afscheid nemen van heel wat spelers. Dat hebben De Kerels bekendgemaakt op hun webstek.

Coach Freyr Alexandersson heeft heel wat knopen doorgehakt in samenspraak met het bestuur en de rest van de staf. En dus wordt van verschillende mensen afscheid genomen. Francky Vandendriessche is de nieuwe doelmannentrainer, maar ook binnen de spelersgroep zal er veel veranderen.

Niet minder dan twaalf spelers zullen volgend seizoen niet te zien zijn in het Guldensporenstadion. Heel wat huurspelers komen niet terug naar Kortrijk: "De club neemt op dit moment dus afscheid van huurspelers Audoor, Davies, Kana, Kangwa, Mampassi, Ojo, Tsunoda & Wasinski", klinkt het.

Op 1 juli maken we balans op van de aflopende contracten en stellen we de A-kern op dit moment voor.



📝Je vindt het overzicht via de link ⬇️ https://t.co/mfPEIiJYo7#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/Mp2KN6izGj — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 1, 2024

"De contracten van Atemona & Avenatti werden niet verlengd. We bedanken deze Kerels voor hun inzet en wensen hen veel succes in het verdere verloop van hun carrière!", aldus nog De Kerels in het persbericht.

24 spelers in de A-kern

Luqman (richting Maleïsie) en Oprut (Dinamo 1948) werden dan weer verhuurd. Alles samen zien we twaalf spelers (voorlopig) niet meer terug uit de A-kern van vorig seizoen. Al zijn er dus ook al een paar nieuwkomers gekomen.

Nacho Ferri wordt gehuurd van Frankfur en ook Gilles Dewaele en Nathan Huygevelde kwamen de rangen al versterken. De A-kern bestaat momenteel uit drie keepers en 21 veldspelers. De komende maanden zal Kortrijk nog speuren naar opportuniteiten om de kern in de breedte en diepte te versterken.