Wesley Sonck weet wat er moet gebeuren tegen Frankrijk en heeft duidelijke tip: "Anders lopen ze je voorbij alsof je er niet staat"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben zich met veel moeite geplaatst voor de achtste finale. Daarin nemen de Belgen het op tegen Frankrijk. Wesley Sonck had daarover een paar dagen geleden al een opvallende mening en ging er nog eens dieper op in.

De groepsfase van de Rode Duivels was niet echt overtuigend te noemen. Maandagavond om 18 uur zal het dan ook veel beter moeten tegen Frankrijk. De Fransen overtuigden echter ook nog niet op het EK en werden ook maar tweede in hun groep.

Maar toch: de Fransen haalden niet voor niets de finale van de voorbije twee WK's en zijn dan ook grote favoriet op maandagavond. Sonck zag na de wedstrijd al dat de Rode Duivels opgelucht waren en elkaar in de armen vielen.

© photonews

"Ik kan maar een ding bedenken dan: vanaf nu zijn we underdog. En dat ligt deze ploeg veel beter. Favoriet zijn blijkbaar niet", klonk het toen al bij Sporza. Een paar dagen later is hij met een gameplan naar buiten gekomen voor het duel met de Fransen.

Dubbele bezetting op de flanken een must?

"Jongens als Vermeeren, De Cuyper en De Ketelaere zullen vermoedelijk geen speelminuten maken dit EK. Ik kan niet indenken dat Tedesco naar iets gaat teruggrijpen wat tegen Roemenië is gelukt. Frankrijk is een heel andere ploeg."

"Als je kijkt naar de kwaliteiten die Frankrijk individueel heeft? Dan moet je altijd dubbele bezettingen hebben op de flanken. Ze lopen je anders voorbij alsof je er niet staat. Ik zou sowieso met vijf achteraan spelen."