'Club Brugge blijft enorm actief op de transfermarkt en gaat groeibriljant weghalen bij KV Mechelen'

Club Brugge is actief bezig om zijn kern nog verder te versterken. Het gaat bij KV Mechelen shoppen, als alles de volgende dagen volgens plan verloopt.

HLN meldt dat Ngal'Ayel Mukau binnenkort een contract zou tekenen bij Club Brugge. Dat is de verdedigende middenvelder die het voorbije seizoen indruk maakte bij KV Mechelen. Uitgezonderd kort uitstapje naar Zulte Waregem maakte Mukau in Mechelen verschillende jeugdreeksen door, om uiteindelijk ook door te stromen.

Zo kwam de nog maar 19-jarige Mukau ook in beeld van coaches Defour en Hasi als volwaardige speler in de A-kern. Mukau werd bij aanvang van het vorige seizoen beschouwd als back-up voor Mory Konaté, maar speelde in het begin van het seizoen al redelijk wat matchen omdat de komst van die laatste administratief aansleepte.

Mukau titularis in Mechelen

Wanneer Konaté in de winter dan naar de Afrika Cup trok, verving Mukau hem voorbeeldig. De youngster maakte zo'n ontwikkeling door dat hij nadien niet meer uit de ploeg verdween. Mukau pikte immers de snelheid van uitvoering op en heeft als defensieve middenvelder ook best wel een goed voetballend vermogen.

Dat hebben ze dus ook bij Club Brugge gezien. De Congolese Belg moet in het Jan Breydelstadion een versterking in de breedte worden, met oog op de toekomst. Hij zou ook als een alternatief kunnen dienen voor Jashari en Vetlesen. Naast Christos Tzolis is er dus nog een nieuw gezicht op komst bij Club Brugge.

Plek vrij op stage bij Club Brugge

Mukau zou volgende week maandag al mee kunnen op stage, als de transfer tijdig rond geraakt. Hij ligt bij Mechelen onder contract voor 2027. KVM zou dus zo enige financiële middelen kunnen ontvangen die dan mogelijk weer besteed kunnen worden aan inkomende transfers.