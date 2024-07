Ontgoocheling groot bij analisten na pijnlijke EK-uitschakeling en Tedesco is gebeten hond: "Tijd om daar even over na te denken"

De Rode Duivels moeten naar huis. Nadat de groepsfase ook al niet om over naar huis te schrijven was, werd nu ook met 0-1 verloren van Frankrijk. En dus was de kritiek nog steeds groot in de diverse analyse-studio's achteraf.

De Rode Duivels gaan gewoon naar huis en daar is weinig op af te dingen. "Ze hadden in deze wedstrijd 0.21 expected goals", aldus Wesley Sonck bij Sporza. "Laat ons eerlijk wezen: Frankrijk was gewoon te sterk."

Of waren wij te bang? "Het is de coach die de verantwoordelijkheid draagt. Hij bepaalt wie er start en met welke optiek je op een veld gaat staan. Het is tijd om eens na te denken over hoe hij dit toernooi keuzes heeft gemaakt", pikte Imke Courtois in.

© photonews

"Mangala in de ploeg brengen snapte ik wel, maar ik snapte niet dat Openda de man was die werd gewisseld. Erg veel is daar niet uitgekomen, dus waarom niet het risico nemen om Lukaku eens te wisselen?"

"Ik begreep het eigenlijk echt niet. Openda speelde goed en op dat moment was het ook nog 0-0, dus geen reden om ballen in de zestien te pompen of dergelijke. Tedesco i´ vraag stellen? Absoluut, je kan toch niet anders na dit toernooi."

Wapens niet gebruikt

Hendrik Van Crombrugge was ook duidelijk: "Het is jammer dat we zo weinig brengen met zo'n spelers. We hebben te weinig laten zien, de Fransen hadden meer kansjes en dat zie je ook aan de expected goals van beide ploegen."

"We hebben geen enkele aanspraak op de kwalificatie gemaakt en brachten te weinig. Misschien moeten we ons de vraag stellen waarom we niet alle wapens die we op de bank hadden hebben gebruikt", aldus de doelman.