Promotiefavoriet herschikt bestuur: zoon van hoofdaandeelhouder volgt Algemeen Manager op

Zulte Waregem wil dit seizoen maar wat graag opnieuw promoveren naar het hoogste niveau. Daartoe gaan ze hun kern de komende weken helemaal klaarzetten, terwijl er ook in de staf en het bestuur al heel wat veranderde.

"SV Zulte Waregem verstevigt de regionale verankering en hertekent de leiding van de club. Michiel Beeuwsaert, zoon van hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, neemt plaats in het management van Essevee", aldus Essevee op haar webstek.

"Hij volgt Algemeen Manager Eddy Cordier op die met pensioen gaat. Met deze nieuwe wind in de bedrijfsstructuur wil Essevee de komende jaren verder bouwen aan een duurzame plaats in het Belgische voetbal."

"De uitdagende periode die zowat het volledige Belgische profvoetbal treft, heeft het clubbestuur van Essevee gemotiveerd om heel grondig over de verdere uitbouw van Essevee na te denken. Die oefening valt samen met het afscheid van Algemeen Manager Eddy Cordier die vorig jaar aankondigde om deze zomer met pensioen te gaan."

Nieuwe structuur bij Zulte Waregem

Michiel Beeuwsaert moet de verzekerde toekomst van Essevee in Vlaamse handen inluiden. De jongeling was de voorbije negen maanden in de luwte al aan het werk bij Zulte Waregem. "Met heel veel vertrouwen geef ik de fakkel door aan Michiel. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij enorm gedreven en gepassioneerd en klaar om de club te leiden", vertelt pensionerend Algemeen Manager Eddy Cordier.

En Michiel Beeuwsaert is zelf ook heel trots dat hij de club waar hij mee opgegroeid is kan leiden en verder kan laten groeien. Binnen de club is er de voorbije weken al heel wat veranderd, want er is ook een nieuwe sportieve staf.