Done deal: Belgische promotiefavoriet verrast met ex-speler Beerschot, slaat nieuwe dubbelslag en kondigt nog meer versterking aan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem wil na een teleurstellend jaar in de Challenger Pro League er in het komende seizoen wél helemaal staan. Om de ambities waar te maken mikken ze nu al op een aantal versterkingen. Op vrijdag hebben ze een nieuwe dubbelslag weten te slaan.

Zulte Waregem begint volgende week maandag aan de voorbereiding op volgend seizoen. Volgend weekend is er ook een open training. Daar kunnen mogelijk al een aantal nieuwkomers worden voorgesteld.

Na de komst van een nieuwe coach werd eerder deze week ook een eerste aanwinst voorgesteld met Jeppe Erenbjerg van Boldklubben AF 1893. Nu hebben ze ook voor hun sportieve staf nog een stevige versterking aangekondigd.

© photonews

Mo Messoudi en Yohwen Guilard komen de staf van Essevee namelijk versterken. Dat heeft Essevee bekendgemaakt op zijn officiële kanalen. Messoudi is een oude bekende van de club, Guilard komt net als T1 Sven Vandenbroeck over van Lierse.

Terugkeer naar de Gaverbeek voor Messoudi

"Exact 10 jaar nadat Messoudi Essevee verliet als speler keert Mo terug als assistent coach naar de Gaverbeek. Guihard maakt net als onze hoofdcoach de overstap van Lierse en wordt de nieuwe physical coach bij onze A-kern."

"In de komende dagen communiceert de club nog over de verdere invulling van de staf", aldus Zulte Waregem op hun website. We mogen de komende dagen dus nog wat extra versterkingen verwachten bij Essevee.