Toch één gerespecteerde analist die enigszins begrip heeft voor Tedesco: "Lef en durf"

Bondscoach Domenico Tedesco zal blij zijn dat hij momenteel niet te veel meekrijgt uit België. Hij bleef in Stuttgart - waar zijn familie woont - achter. Gert Verheyen is misschien nog de mildste van alle analisten.

Je kan huilen met de wolven in het bos, maar er was de bondscoach gevraagd om 'iets' te proberen tegen Frankrijk. En dat deed hij ook. "Tegen Frankrijk was ik op voorhand best wel optimistisch over het signaal dat Tedesco wilde geven met zijn veldbezetting", aldus Gert Verheyen bij Sporza.

Op papier was het vrij aanvallend met twee spitsen die De Bruyne in hun rug kregen. De uitvoering draaide helemaal anders uit", aldus Verheyen. "Vooral in balbezit was ik teleurgesteld."

De ruimte tussen de linies was onbegrijpelijk groot. "Op een gegeven moment stonden er 6 spelers achterin en 4 Rode Duivels hoog, met een enorm gat tussen. Ik begreep niet waarom ze die bal niet naar voor pompten."

"Het wedstrijdplan is nooit geworden wat ik had gedacht. Maar ik was op voorhand aangenaam verrast, want de keuzes van Tedesco leken durf en lef uit te spreken. We hebben ons de voorbije jaren vaak genoeg geërgerd aan Roberto Martinez omdat hij nooit eens iets anders deed."

Al vond Verheyen wel dat Tedesco na de match een betere uitleg had mogen verzinnen. "Hij zei dat hij het "later moest analyseren". Hij stond toch langs de zijlijn? Je kan toch een eerste indruk geven? Hij kreeg de kans om te vertellen wat er achter zijn gameplan zat. Maar verder dan "we wilden de ruimte in de rug van de verdediging aanvallen" kwam hij niet. Dat is toch teleurstellend. Daar heeft hij geen goede beurt gemaakt."