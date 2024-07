Jan Mulder ziet vergelijking tussen Tedesco en Koeman: "Dan heb je een tactisch brein waar dringend naar gekeken moet worden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor wie supportert u nu tijdens het EK? De kans is groot dat het niet Frankrijk is. Nederland misschien? Die doen het zeker niet slecht, maar moeten nu tegen revelatie Turkije in de kwartfinales. Jan en Youri Mulder hopen dat Ronald Koeman niet dezelfde fouten maakt als Domenico Tedesco.

Jan Mulder heeft één raad: "Onbekommerd spelen en niet met die verwrongen ideeën erachter! Tegen Frankrijk was het toch onvoorstelbaar? De Bruyne schakelde zichzelf uit door veel te laag te spelen", aldus de analist in HLN. "Je hebt de beste middenvelder ter wereld en gebruikt hem niet in zijn rol... Dan heb je als trainer toch een tactisch brein waar dringend naar gekeken moet worden." Ook zoon Youri kon het niet allemaal begrijpen. "Tja, de Belgen hadden eerder tegen de Roemenen wél lef getoond. Ze hadden dat gewoon moeten doorzetten tegen Frankrijk. De opstelling oogde in eerste instantie heel aanvallend, maar op het veld zag je dat niet terug." "Tedesco zal hebben gehoopt dat een van die vijf à zes aanvallende jongens individueel het verschil had kunnen maken. Dat is niet gebeurd. Al moet ik zeggen dat de Fransen ook niks hebben laten zien. Typisch dat zij door een owngoal doorstoten..." Mulder vindt wel dat Tedesco het zelf gezocht heeft. "Al dat voorzichtige gedoe en met oplossingen komen die niet nodig zijn... Tedesco stelde de ene wedstrijd Carrasco op als linksback en de volgende weer als rechtsbuiten. Dat vliegt van hot naar her. Koeman heeft dat ook nog een beetje. Moest ineens Bergwijn erin voor Malen, terwijl die goed had gespeeld. Ik begrijp die trainerstruken soms niet."