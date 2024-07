'Kevin De Bruyne heeft beslist over zijn toekomst en geeft zijn toestemming'

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen? Het is een vraag waarop het antwoord nog heel onduidelijk is. Momenteel is er nog niets zeker, mogelijk komt er pas na het EK een definitief antwoord.

Kevin De Bruyne speelt sinds 2015 voor Manchester City. Er waren in het verleden al vaker transfergeruchten, maar The Citizens kwamen dan vaak ook snel met een tegenaanbod om KDB langer aan zich te binden. Volgens Engelse bronnen moet er nu echter geen gesprek verwacht worden tussen De Bruyne en de clubleiding van Manchester City. Dat is toch alvast wat ze bij The Athletic Football zeggen en dat kan een schokgolf teweeg brengen. Kevin De Bruyne ligt nog een jaar onder contract bij Manchester City, maar als ze hem geen nieuw contract geven, moeten ze de bijna 33-jarige Belg ofwel verkopen ofwel volgende zomer transfervrij zien verkassen naar een andere club. Wenkt Saoedi-Arabië? De Rode Duivel wordt al eventjes gelinkt aan een overstap naar Saoedi-Arabië en zou daar een ongelooflijk loon kunnen gaan opstrijken. Als hij nog een jaartje bij The Citizens blijft, dan kan dat loon enkel maar stijgen. KDB zelf lijkt wel open te staan voor de gevoelige overstap. Volgens Italiaanse bronnen zou hij ondertussen zelfs zijn jawoord hebben gegeven aan Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië. De komende weken houden we u verder op de hoogte van de zaak.