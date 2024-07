Nu wil ook Standard gaan shoppen bij KV Mechelen en wil handig gebruik maken van clausule

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik is druk bezig op de transfermarkt en richt zich zowel op binnen- als buitenlandse spelers. Een opvallende naam is Mory Konaté van KV Mechelen, die door Sudinfo naar voren wordt geschoven als mogelijke aanwinst.

Om de zomermercato deftig aan te vatten, zal Standard afscheid nemen van verschillende spelers om budget vrij te maken. Eerder contracteerde de club al Marko Bulat en Grejohnn Kyei, maar de zoektocht naar versterkingen is nog niet voorbij.

Na een teleurstellend seizoen wil Standard de selectie aanzienlijk versterken. Naast Konaté wordt ook Bosko Sutalo van Dinamo Zagreb genoemd. Konaté, een 30-jarige verdedigende middenvelder, staat tot 2026 onder contract bij KV Mechelen, met een optie voor een extra jaar.

Zijn marktwaarde is 800.000 euro, maar hij zou een clausule hebben waardoor hij gratis kan vertrekken. Konaté, een negenvoudig international voor Guinee, speelt sinds 2023 bij KV Mechelen en heeft een verleden bij STVV en Borussia Dortmund.

Afgelopen seizoen speelde hij 25 wedstrijden en scoorde tweemaal. Standard hoopt hem binnen te halen, maar zijn salaris vormt een mogelijke obstakel.

Standard kampt met financiële problemen en is nog op zoek naar een nieuwe eigenaar. Desondanks is de club vastberaden om zich niet in te houden op de transfermarkt en hoopt komend seizoen weer betere tijden te beleven.