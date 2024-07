Club Brugge bevestigt vertrouwen in eigen jeugd en verlengt contract jeugdinternational

Club Brugge is volop bezig om de kern voor komend seizoen samen te stellen. Buiten inkomende transfers staan daarbij ook contractverlengingen op de agenda.

Met Tzolis, Romero en Jashari heeft Club Brugge al bijna 20 miljoen euro uitgegeven op de transfermarkt. De landskampioen wil duidelijk zo snel mogelijk de kern voor komend seizoen op orde hebben. Met Thiago, Balanta en Odoi vertrokken er al drie A-kern spelers.

Een jonge speler die binnenkort wellicht vaak zijn kans zal krijgen bij die A-kern is flankaanvaller Chemsdine Talbi. De 19-jarige winger kende afgelopen seizoen een pechjaar na een gescheurde kruisband maar Club Brugge bevestigde wel het vertrouwen in Talbi.

Jeugdinternational verlengt

Want Club heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat het contract van Talbi verlengd wordt tot 2027. De winger streek in 2015 neer in Brugge en stroomde na anderhalf jaar bij Club NXT door naar de A-kern van Club in januari 2023.

More to come. 🔵 ⚫



Talbi verlengt zijn contract bij Blauw-Zwart tot 2027. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 5, 2024

Bij de U15, U17 en U18 speelde Talbi bovendien ook mee met de Belgische jeugdselecties. Opnieuw een nieuwe talent dat Club binnenkort voor veel geld zal kunnen verkopen?