Spanje knikkert gastland Duitsland uit het EK: in slotminuten van verlengingen beslist kopbal spectaculair duel (maar Duitsers gaan zich bestolen voelen)

Voor Duitsland is het toernooi gedaan. Het gastland moest zijn meerdere erkennen in Spanje, al had het ook omgekeerd kunnen zijn. Het duel kon alle kanten op, maar werd beslist in de slotminuten van de tweede verlenging. En bij Duitsland gaan ze boos zijn om een niet gefloten strafschop...

Een duel tussen twee van de topfavorieten vrij vroeg in het toernooi. Je kon het immers een 'finale avant la lettre' noemen. Twee verschillende speelstijlen ook. En die van Spanje was vroeg in de match duidelijk de beste. De Duitsers moesten al vrij snel de hakbijl bovenhalen om de Spaanse aanvalsgolven af te stoppen.

Pedri moest daardoor al na acht minuten naar de kant na een fout van Kroos die altijd met geel had moeten bestraft worden, maar de Engelse ref Taylor hield de kaarten nog op zak. Spanje had redelijk wat schietkansen, maar die waren vel te onnauwkeurig.

Met Duitsers heb je nooit gedaan

Gaandeweg herstelde Duitsland het evenwicht en het ging snel op en neer, maar de grote kansen bleven uit. Het was wachten tot de tweede helft vooraleer de match helemaal los kwam. En de blikopener van dienst was alweer de 16-jarige Lamine Yamal.

De rechter winger van Spanje zocht zijn man op, maar behield dan goed het overzicht. Hij zag de inlopende Olmo en die kon met een lage schuiver Neuer dan toch verslaan. Voor Yamal al zijn derde assist op dit EK.

Duitsland begon te drukken, maar deed dat niet altijd met overleg. Maar ze kregen wel kansen. Unai redde op een goeie poging van Andrich en Füllkrug werd in extremis afgeblokt. Spanje speculeerde op de counter.

Penalty?

En eigenlijk had Duitsland de gelijkmaker verdiend. Füllkrug besloot nog op de paal na een heel goeie tegenaanval en na een fout van doelman Unai bij het uittrappen, lobde Havertz het leer over het lege doel. Maar een paar minuten voor tijd werden ze dan toch beloond. Kimmich kopte de bal goed terug en Wirtz wist via de paal dan toch de 1-1 te scoren.

De verlengingen brachten niet veel soelaas ondanks drie grote kansen, één voor Spanje en twee voor Duitsland. Maar het gaat in Duitsland vooral gaan over de niet-gefloten strafschop na een aangeschoten handsbal van Cucurella. Scheidsrechter Taylor twijfelde, maar de VAR gaf hem signaal dat er niets aan de hand was.

We maakten ons al op voor de strafschoppen toen Olmo een voorzet verstuurde en Merino de kopbal van zijn leven uit zijn lichaam schudde. Onhoudbaar voor Neuer en Spanje naar de halve finales.