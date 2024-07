'Deal is bijna rond: STVV ziet alweer sterkhouder vertrekken'

STVV zag deze zomer al heel wat belangrijke pionnen vertrekken. Eerst was het coach Thorsten Fink die naar KRC Genk trok. Nadien volgden Jarne Steuckers en Matte Smets hem naar de rivaal.

Ook Eric Bocat koos voor een nieuw avontuur en vertrok naar Stoke City. Maar hier zal het niet bij blijven, want nog spelers kunnen interesse genieten.

Denk maar aan Abou Koita, die al langer gelinkt wordt aan AEK Athene. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de deal zelfs al bijna rond.

Hij meldt dat de aanvaller zelf al een persoonlijk akkoord heeft met de Griekse club. STVV en AEK Athene zouden de deal momenteel in orde aan het brengen zijn.

De 25-jarige Koita speelde 94 wedstrijden bij de Truienaars waarin hij 19 keer kon scoren en goed was voor 7 assists. Hij wordt gekenmerkt door zijn geweldige traptechniek.

šŸ„ Infos #STVV :

šŸ‡²šŸ‡· Sint Truiden and #AEK Athens currenlty closing Aboubakary Koita's deal. Talks are very advanced and Koita has already agreed terms with AEK.

šŸ”œ More news to follow. #mercato #JPL #SuperLeague pic.twitter.com/idBcX0wQGB