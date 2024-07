Zware kritiek op Roberto Martinez en Cristiano Ronaldo: "Dit kan niet meer in het moderne voetbal"

Portugal ligt eruit na een non-match tegen Frankrijk. Het was een saaie bedoening en dat stond in schril contrast met wat Spanje en Duitsland eerder op de avond brachten. Voor Wesley Sonck is het duidelijk: er moet verjongd worden bij de Portugezen.

Roberto Martinez is niet de man om te verjongen, dat zagen we ook bij de Rode Duivels. "Er moet toch eens een trainer komen die zegt dat hij het met nieuw talent gaat proberen. Voor Mbappé geldt overigens hetzelfde, als je maar 8 kilometer loopt in een wedstrijd, dat kan niet", aldus Wesley Sonck bij 'Dat is Fussball'.

"Ik heb het gevoel dat Frankrijk met 10 speelt, dan verwacht je een flits. Bij Portugal is er hetzelfde gevoel. Dat Gonçalo Ramos, spits bij PSG, niet mag invallen, is onvoorstelbaar. Zeker als je ziet wat Ronaldo nog brengt."

Portugal speelde heel afwachtend, wat niet meer past in het plaatje van het huidige voetbal, vindt Sonck. "Je moet ook denken: "Hoe speel je?" Als je Spanje of Duitsland ziet, daar doet iedereen mee in het drukzetten."

"Dat zag je hier niet", stelde Sonck. "Ik ben fan van supergoede atleten en spelers, maar als coach kan dit niet meer in het moderne voetbal."

Ronaldo speelde als spits heel statisch. "Ronaldo had het hoogste aantal doelpogingen, met 0 goals. Eveneens het meeste vrije trappen, ook daar 0 goals. Dat zegt iets", klonk het bij Sonck.

"Bij de EK-winst van Portugal speelde hij niet mee in de finale. Dat is een indicatie dat het misschien toen al tijd was om te vernieuwen. Ik denk dat er in Portugal enorm veel talent rondloopt om hem te vervangen, dat is geen probleem."