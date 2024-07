'KV Kortrijk troeft andere JPL-club af voor aanvallende versterking'

Volg KV Kortrijk nu via WhatsApp!

KV Kortrijk is op dreef op de transfermarkt. De Kerels zouden dicht bij hun volgende zomertransfer staan.

KV Kortrijk kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald en haalde het in de barragewedstrijden van Lommel SK. Daardoor mogen de Kerels eind juli gewoon weer in de Jupiler Pro League starten.

Nu bereidt de club zich goed voor op het nieuwe seizoen. Volgens Het Nieuwsblad staat Kortrijk zelfs op het punt om alweer een nieuwe speler in huis te halen.

Takuro Kaneko zou zo op weg zijn naar KVK. Kaneko is een 26-jarige Japanner die liefst rechtsvoor speelt. Hij is eigendom van het Japanse Sapporo.

Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Dinamo Zagreb, dat later een bod deed om hem over te nemen. Ook OH Leuven en enkele andere clubs zouden hem benaderd hebben.

Volgens de krant waren hun voorstellen beter dan dat van KV Kortrijk, maar sportief directeur Rik Foulon en CEO Sports Pieter Eecloo zouden de speler overtuigd hebben.