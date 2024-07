Anderlecht vist achter het net voor Nederlands toptalent, die CL-club prefereert

Gabriel Misehouy zet zijn carrière voort bij Girona, zo meldt Fabrizio Romano. Het toptalent, dat onlangs Ajax verliet, heeft een mondeling akkoord bereikt met de Spaanse club en tekent volgende week een vijfjarig contract in Catalonië.

Misehouy kende een turbulent seizoen bij Ajax, waar hij van de trainingen werd verbannen en niet meer mocht spelen voor Jong Ajax. Hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen vanwege het gebrek aan perspectief.

Naast Girona toonde ook Lille OSC interesse, maar Misehouy kiest voor een toekomst in Spanje, waar hij komend seizoen de Champions League in gaat. Ook Anderlecht werd aan hem gelinkt, maar dat werd dus nooit concreet.

Eind vorige maand, op de dag dat zijn contract afliep, nam Misehouy afscheid van Ajax op sociale media. "Hallo Ajacieden. Na twaalf jaar ga ik weg bij Ajax. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar moeilijke beslissingen horen bij het leven."

"Ik wil alle trainers, spelers en personeel, die een belangrijke rol in mijn ontwikkeling als speler en persoon hebben gehad, bedanken. Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik in al die jaren heb mogen maken. Ik kwam hier binnen als kind en vertrek als een jonge man."

🔴⚪️ Dutch 2005 born talent Gabriel Misehouy will undergo medical tests as new Girona player today, then he will sign long term deal at the club.



↪️🇳🇱 Girona will also proceed with final stages of talks with Donny van de Beek over contract, then medical. pic.twitter.com/6dHGvt8rtt