'KV Mechelen schakelt versnelling hoger en wil andere JPL-club te snel af zijn voor aanvaller'

Norman Basette maakt afgelopen seizoen heel wat indruk bij KV Mechelen. Malinwa huurde hem toen van het Franse Caen tot aan het einde van het seizoen.

De aanvaller was in 23 wedstrijden goed voor 5 doelpunten en een assist. Maar de nog steeds 19-jarige Bassette keerde na het seizoen dus gewoon terug naar Caen.

Zijn prestaties zijn wel niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan het einde van juni werd duidelijk dat Cercle Brugge interesse had en al aan tafel zat met de speler.

Maar nu wil KV Mechelen hen te snel af zijn. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal KVM met een concreet aanbod komen. De club hoopt om Caen zo snel te overtuigen.

Tavolieri weet ook dat Bassette een definitieve transfer naar KV Mechelen wel ziet zitten, al blijft het nog wel even afwachten...

🚨 🔴🟡 #KVMechelen accelerate to sign Norman Bassette !

💰 #KVM makes a concrete offer to #SMCaen and hopes to convince the #Ligue2 club.

🇧🇪🗣️ Bassette keen on the move…

⏳Wait&See… #mercato #JPL https://t.co/TQW6kOFL32 pic.twitter.com/BvchS6vYDp