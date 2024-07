Miljoenenstunt is helemaal compleet: JPL-club haalt verdediger Tottenham in huis

KVC Westerlo wist afgelopen seizoen de Relegation Play-off maar nipt te vermijden. In het nieuwe seizoen willen ze een nieuwe stap proberen te maken en opnieuw wat hoger mikken. Daartoe willen ze zeker ook een paar toptransfers realiseren en dat lijkt nu te lukken.

KVC Westerlo heeft ondertussen alvast een stunttransfer helemaal te strikken. Ze hebben namelijk een huurdeal met het 17-jarige toptalent Luka Vuskovic van Hajduk Split weten te bekomen. De jonge verdediger heeft ondertussen al een deal getekend bij Tottenham Hotspur

Zij willen hem pas in de zomer van 2025 definitief overnemen. En dus moest er door Hajduk Split nog een oplossing gevonden worden voor volgend seizoen. Dat wordt nu Westerlo en dat is toch wel echt een stunt voor De Kemphanen.

De marktwaarde van Vuskovic wordt momenteel op zeven miljoen euro geschat volgens Transfermarkt, maar Tottenham betaalde ongeveer het dubbele om hem in de zomer van 2025 naar White Hart Lane te laten komen.

Ferme deal geklonken door Westerlo

Zijn transferwaarde is groot, maar Tottenham wil hem dus volgend jaar nog niet in huis halen. En daar heeft Westerlo dus van geprofiteerd. "We zijn blij om een speler met zulk potentieel te kunnen verwelkomen”, klinkt het trots bij Wim Van Hove op de webstek van Westerlo.

“Met de komst van Vuskovic onderstrepen we onze goede werking als club, die in het verleden al toonde een uitstekend ontwikkelingsplatform te zijn voor jonge talenten. Samen met onze voltallige entourage en staff kijken we er naar uit om mee een belangrijke rol te gaan spelen in de verdere doorgroei van zijn nu al veelbelovende carrière.”