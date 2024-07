Ruben van Gucht nu ook in Kroatië in het oog van de storm

Tijdens een interview met Ruben Van Gucht vielen enkele weken geleden vooral de blote benen in de achtergrond op. Ondertussen zijn die beelden ook in Kroatië in de pers gekomen. En dus zal Van Gucht het ook daar uit mogen gaan leggen.

Twee weken geleden blikte Ruben Van Gucht vooruit op de wedstrijd tegen Roemenië bij Radio 2. Het meest opvallende aan dat interview speelde zich af op de achtergrond. Daar waren de benen te zien van een vrouw. Tijdens het gesprek merkte ook Van Gucht de blote vrouwenbenen op. Hij probeerde tevergeefs nog om zijn koffietas strategisch te plaatsen om de benen te verstoppen voor de camera, maar iedereen had het al gezien en het ging ook snel rond op de sociale media. Sporza-remake Ook Sporza-collega's Peter Vandenbempt en Gert Verheyen waren op de hoogte van het voorval. De twee reageerden met een hilarisch filmpje op het voorval om zo ook Van Gucht een hart onder de riem te steken. In een filmpje speelde Vandembempt het voorval na. Er zijn een paar blote benen te zien op de achtergrond en ook plaats Vandenbempt zijn koffietas voor benen. Nadien duikt geen vrouw maar Gert Verheyen op. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Peter Vandenbempt (@petervdbempt) Ruben Van Gucht kon er toen zelf nog om lachen, maar ondertussen hebben de beelden ook Kroatië bereikt. Ook daar vraagt iedereen zich nu af wat de man van Blanka Vlasic allemaal aan het uitsteken is. Hij zal mogelijk dus iets moeten gaan uitleggen ...