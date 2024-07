De zoektocht naar nieuwe verdediger bij Anderlecht: Fredberg voegt nog een extra criteria toe aan vereist profiel

De transfermercato van Anderlecht moet nog beginnen. Jesper Fredberg is echter niet van plan om overhaaste beslissingen te nemen. Hij heeft bepaalde profielen uitgetekend. Voor de nieuwe centrale verdediger is daar trouwens nog een vereiste bijgekomen.

Weet u hoeveel goals Anderlecht de laatste vier seizoenen heeft gekregen van zijn centrale verdedigers? Schrik niet: het zijn er vijf. Waarvan vier gescoord door Jan Vertonghen in de laatste twee seizoenen. Zeno Debast, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix... allemaal sloten ze het seizoen af zonder doelpunten in de competitie.

Da's een handicap voor paars-wit, want op stilstaande fases zijn scorende verdedigers altijd een extra wapen in de titelstrijd. Brandon Mechele scoorde er vorig seizoen vier voor Club Brugge. Union kreeg er zelfs elf van zijn centrale verdedigers. Een niet te onderschatten statistiek.

In de zoektocht naar een centrale verdediger wordt daar dan ook rekening mee gehouden. Hij moet ook aanvallend gevaarlijk kunnen zijn. Jesper Fredberg is sowieso op zoek naar profielen in alle linies die ook offensief hun steentje kunnen bijdragen.

Zeldzame parel

Of het nu om een middenvelder, flankspeler of verdediger gaat. Het gevaar moet van meer kanten komen. Van de 70 gescoorde doelpunten in de competitie vorig seizoen kwamen er slechts 12 van niet aanvallende spelers. Dat is te weinig, hebben ze geconcludeerd.

Een centrale verdediger die zowel verdedigend als aanvallend goed kan koppen, is trouwens zoeken naar een zeldzame parel. En dan nog eentje die betaalbaar is. Maar het is wel opgenomen in de criteria. Op stilstaande fases behoort paars-wit immers zeker niet tot de primussen van de klas.