Derde keer goede keer? 'Spits van JPL-club trekt dan toch met ferme aankoopoptie naar het buitenland'

Derde keer, goede keer? Het lijkt erop. Verschillende bronnen spreken over een overeenkomst tussen Standard, Moussa Djenepo en Antalyaspor. Daardoor zou de aanvaller alsnog Sclessin gaan verlaten deze zomer, al blijft het met twee woorden spreken.

Het liep de voorbije week namelijk al een paar keer mis voor Standard. Ondanks een overeenkomst tussen Standard en Konyaspor wilde Moussa Djenepo niet richting die Turkse ploeg verkassen, zo bleek achteraf.

De Malinese winger had met Maccabi Tel Aviv dan weer een andere ploeg op het oog, maar ook daar sprong de deal uiteindelijk af. Nu is met Antalyaspor het nummer vier van Turkije opgestaan en zij zouden hem wél kunnen losweken.

De aanvaller zou gehuurd worden, met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Op die manier wil Standard nog een flink deel van de transfersom proberen te recupereren. Na een meer dan teleurstellend seizoen wisten we al langer dan vandaag dat Moussa Djenepo Standard in de zomer zou willen verlaten.

De Malinese winger, die voor het bedrag van 3,5 miljoen euro werd opgehaald Southampton, slaagde er nooit in om terug te keren naar het niveau uit zijn eerste periode bij de Rouches. En dus was het tijd voor actie.

Dan maar naar Antalyaspor?

Standard ging verder in zijn zoektocht en vond een oplossing met Maccabi Tel Aviv. Djenepo zelf zat ook al dicht bij een persoonlijk akkoord met de club uit Israël, maar de deal ging dus opnieuw niet door. Met Antalyaspor is er ondertussen dus alweer een derde club in de dans gesprongen - we houden u verder op de hoogte.