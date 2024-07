'Ex-speler Club Brugge, Antwerp, Mechelen en Gent keert terug naar België: deze club troeft de rest af'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven staat op het punt om Birger Verstraete terug naar België te halen. Hij zou bij de Leuvenaars een contract voor drie seizoenen kunnen gaan tekenen. Ook andere ploegen uit de Jupiler Pro League zagen wel wat in hem.

OH Leuven wil inzetten op ervaring en kennis van de Jupiler Pro League. De Brabanders lijken met Birger Verstraete een nieuwe pion op het oog te hebben. Volgens Het Nieuwsblad komt een deal dichtbij en zou hij voor drie seizoenen tekenen.

Ook diverse andere Belgische ploegen waren geïnteresseerd in de ervaren middenvelder, maar OH Leuven zou de andere ploegen dus aftroeven en hem in huis halen. De deal moet de komende dagen worden gefinaliseerd.

© photonews

De 30-jarige Birger Verstraete heeft al een heel parcours afgelegd in België. Hij speelde in de jeugd voor Club Brugge en vertrok daarna naar Kortrijk. Ook bij KAA Gent, KV Mechelen en Royal Antwerp FC speelde hij doorheen de jaren.

Veilig seizoen in Leuven doormaken

Vorig jaar trok hij naar het Griekse Aris Saloniki. Daar speelde hij afgelopen seizoen 29 wedstrijden en de speler ligt er nog tot juni 2025 onder contract. Toch mag verwacht worden dat het deze zomer al tot een uitgaande transfer komt.

De 30-jarige middenvelder moet bij OH Leuven het vertrek van Joren Dom opvangen, zodat de Leuvenaars een veiliger en makkelijker seizoen kunnen doormaken in vergelijking met het seizoen 2023-2024 toen het tot op het einde bibberen bleef.