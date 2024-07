Liverpool-speler kondigde afgelopen maandag afscheid aan en... verschijnt plots op training bij Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona is vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Hansi Flick mocht op zijn eerste werdag al meteen een nieuwe kracht verwelkomen.

Hansi Flick begon vandaag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwbakken coach van FC Barcelona zal echter niet veel kunnen doen. Door de vele afwezigen die actief zijn of waren op het EK en de Copa America startten de trainingen vandaag met… negen A-kernspelers.

Met andere woorden: meer dan een potje tennisvoetbal was niet mogelijk. Al is er wel meteen nieuws te rapen uit het Catalaanse kamp. Thiago Alcantara was namelijk een opvallend gezicht op de eerste training van Barcelona.

De voormalige middenvelder van Barça kondigde afgelopen maandag nog zijn voetbalpensioen aan nadat zijn contract bij Liverpool FC niet werd verlengd. Hij heeft alleszins niet lang moeten wachten op een nieuwe uitdaging.

Welke taak gaat Thiago Alcantara op zich nemen bij FC Barcelona?

Alcantara gaat bij Barcelona aan de slag als assistent van Flick. Het spreekt voor zich dat de Spanjaard het huis door en door kent. Alcantara is een jeugdproduct van Barcelona en speelde er enkele seizoenen in het eerste elftal alvorens Pep Guardiola te volgen naar Bayern München.