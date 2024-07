Wordt dit dé ontdekking bij Anderlecht dit seizoen met 'concurrent' als voorbeeld: "Hij inspireert me!"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Vorig seizoen maakte hij indruk bij de RSCA Futures en daarvoor werd hij beloond. Robbie Ure kreeg een nieuw contract voor drie seizoenen en wordt overgeheveld naar de A-kern. De 20-jarige Schotse spits is er klaar voor.

Ure is eigenlijk een buitenkansje gebleken voor paars-wit. Hij werd opgeleid bij Rangers, maar koos daar zijn contract niet te verlengen. Zo kon Anderlecht hem transfervrij oppikken en bij de jeugd waren ze direct enorm enthousiast.

Ook de paar keer dat hij vorig seizoen met de A-kern meetrainde, maakte hij indruk. En dit seizoen wordt hij dus derde spits bij de fanions. In de eerste twee oefenmatchen van het seizoen scoorde hij ook al. Op RSCA tv gaf hij nu zijn eerste interview.

Gevraagd naar zijn doelen was hij alvast duidelijk. "Ik wil meer wedstrijden spelen en mezelf elke dag blijven verbeteren. Ik wil ook mijn eerste doelpunt maken voor het eerste elftal van Anderlecht", zegt hij. "Mijn droom is om in de Champions League te spelen en international van mijn land te worden."

Intussen heeft hij al verschillende keren kunnen trainen met zijn 'concurrenten'. Vooral Kasper Dolberg is voor hem een voorbeeld gebleken.

"Dolberg inspireert me. Ik zie hem elke dag trainen en hij haalt zo'n hoog niveau. Zijn aanname en afwerking zijn geweldig. Na de wedstrijden praat ik met hem. Ik vraag hem wat moeilijk was en hoe hij die problemen oplost. Ik probeer zo veel mogelijk van hem te leren", besluit Ure.