Neerpede-boy staat voor debuut: "Als het bij Anderlecht niet lukt, gaat hij ergens anders naartoe"

Amando Lapage heeft een belangrijke rol te spelen. De centrale verdediger kan zich bewijzen tijdens de trainingsperiode van Anderlecht in Portugal. In het kamp van de speler wachten ze vol ongeduld op zijn debuut in de hoogste klasse.

Wat een familie toch. Zijn grootvader is niemand minder dan Paul Van Himst, en zijn vader, Laurenzo Lapage, is een voormalig professioneel wielrenner en ploegleider. Amando Lapage is van jongs af aan ondergedompeld geweest in de sportieve geest.

De 19-jarige centrale verdediger, die al op zeer jonge leeftijd bij Neerpede kwam, al op 7-8 jarige leeftijd, krijgt een unieke kans. Geselecteerd door Brian Riemer voor de trainingsstage van het eerste team van Anderlecht in Portugal, krijgt Amando Lapage de kans om zich te bewijzen op een cruciaal moment.

Zoals we deze week al hebben besproken, zal de jeugdopleiding van RSC Anderlecht het eerste elftal moeten versterken, althans in het begin van het seizoen. Verschillende jonge spelers krijgen een serieuze kans, waaronder Amando Lapage.

Debuut?

Ook Het Belang van Limburg heeft dit opgemerkt en heeft zijn vader geïnterviewd. "Amando heeft van jongs af aan gezegd dat hij een professionele speler wil worden. Het is al lang zijn droom en het zou geweldig zijn als hij die droom zou kunnen verwezenlijken."

"Natuurlijk zou het nog beter zijn als dat bij Anderlecht zou kunnen gebeuren, maar Amando blijft hier nuchter onder. Als het niet bij Anderlecht lukt, gaat hij ergens anders naartoe. Hij wil gewoon op hoog niveau voetballen."

Voor Laurenzo heeft zijn zoon het niveau om door te breken in de A-kern van Sporting. "Zijn kopspel is goed, hij heeft een goede lange pass, inzicht in zijn spel en speelt vaak in één keer."

"In de jeugd heeft hij als aanvaller en als middenvelder gespeeld, dus hij is erg veelzijdig. Het zou geweldig zijn als hij binnenkort zijn eerste minuten met de A-kern kan spelen, maar we moeten geduld hebben. Hij is pas 19 jaar oud."