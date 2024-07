'OH Leuven vangt miljoenen voor verdediger'

OH Leuven is voorlopig nog niet erg actief geweest op de transfermarkt. Door Birger Verstraete terug naar België te halen, hebben ze wel versterking beet, maar er moet ook met een vertrek rekening gehouden worden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zitten Venezia en OH Leuven is vergevorderde gesprekken over een transfer van Richie Sagrado. Er ligt al een contract op tafel.

Sagrado zou voor vier jaar tekenen bij de Italiaanse club. OH Leuven zou 2,5 miljoen euro vangen voor de verdediger en zou ook een procent van eventuele doorverkoop krijgen.

De 20-jarige Sagrado speelde in totaal 36 wedstrijden voor OHL waarin hij twee keer wist te scoren en goed was voor één assist. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro.

🚨 EXCL. Venezia FC in advanced talks with #OHL for Richie Sagrado !



💰 2,5M€ bid + bonus with an percentage on a future resale already on the table.



✍🏼 Four years deal ready to be signed with personal terms agreed.



⏳Wait&See… #mercato #JPL #DiablesRouges #veneziafc… pic.twitter.com/MLtlJYpLPh