Jarne Steuckers legt uit waarom hij de gevoelige overstap van STVV naar Genk maakte

Jarne Steuckers, geboren en getogen Truienaar, heeft zijn beslissing om de overstap te maken van STVV naar KRC Genk verdedigd als een logische stap in zijn carrière.

In een interview met Het Belang Van Limburg benadrukte Steuckers dat zijn keuze gebaseerd was op sportieve groei en de beste kansen voor zijn loopbaan.

"Hoewel ik begrip heb voor de frustratie bij sommige STVV-fans, moeten ze ook begrijpen dat dit voor mij persoonlijk een belangrijke stap vooruit is," legde Steuckers uit.

"Ik heb altijd respect gehad voor STVV en de supporters, inclusief mijn eigen familie die trouw supporter is. Maar uiteindelijk moet ik kijken naar wat het beste is voor mijn ontwikkeling als speler."

Steuckers erkende de gevoeligheid van zijn overstap, vergelijkbaar met hoe Genk-supporters zouden reageren als een speler de omgekeerde weg zou bewandelen. Toch blijft hij vastbesloten om boven de negatieve reacties uit te stijgen en zich te concentreren op zijn nieuwe uitdaging bij Genk.

Zijn ouders, zelf fervente supporters van STVV, steunen zijn beslissing volledig. "Natuurlijk was het voor hen ook even wennen, maar uiteindelijk delen ze in mijn vreugde over deze stap voorwaarts."

De 22-jarige Steuckers tekende een contract voor vier jaar bij Racing Genk.