Jonas De Roeck heeft na enkele weken bij Antwerp FC al een héél goed oog in de nabije toekomst

Antwerp FC stoomt zich in Oostenrijk klaar voor het nieuwe seizoen. Jonas De Roeck kan op het oefenkamp meteen een beroep doen op Denis Odoi en Tjaronn Cherry. En de coach heeft er een héél goed oog in.

We hoeven er geen tekening bij te maken: met Toby Alderweireld en nieuwkomers Denis Odoi en Tjaronn Cherry heeft Antwerp FC enorm veel ervaring in de kern. Ook Jonas De Roeck merkt dat twee laatstgenoemde dertigers een toegevoegde waarde zijn voor de groep.

"Ze integreren zich enorm goed", aldus de coach van The Great Old in Het Laatste Nieuws. "Ze hebben voetballend vermogen en weten hoe het is om een groep aan te sturen en op sleeptouw te nemen."

© photonews

Vooral die extra injectie aan leiderschap is een enorme troef die Antwerp de komende maanden kan uitspelen. "Elke groep heeft leiderschap nodig om te kunnen presteren. Wel, die jongens nemen de leiding. Dat is belangrijk."

Wat is de ambitie van Antwerp FC komend seizoen?

"Odoi en Cherry hebben niet voor niets al die jaren op het hoogste niveau gevoetbald", besluit De Roeck. "Hopelijk kunnen we die troeven koppelen aan prestaties. En dan komen we al een heel eind ver om onze doelstellingen te halen."