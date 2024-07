Jürgen Klopp krijgt een wel heel verrassend voorstel om meteen weer aan de slag te gaan

Jürgen Klopp had de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten kunnen worden. Maar de Duitse coach heeft het voorstel afgewezen.

De spanning is hoog in het Amerikaanse voetbal. Twee jaar voor het Wereldkampioenschap dat in de VS zal worden gehouden, heeft het team een flinke teleurstelling moeten incasseren.

Na een openingszege tegen Bolivia werd Team USA verslagen door Panama en Uruguay, waardoor ze de Copa America al in de groepsfase verlieten.

De bondscoach Gregg Berhalter kon de druk niet aan en nam onmiddellijk ontslag.

Jürgen Klopp al zeer gewild

Volgens The New York Times heeft de federatie de positie aangeboden aan Jürgen Klopp. De Amerikaanse leiders hopen een grote naam aan te trekken en het team een boost te geven voor het Wereldkampioenschap van 2026.

Maar Klopp zou beleefd hebben geweigerd. Bij zijn vertrek bij Liverpool had hij aangegeven een lange pauze te willen nemen om op te laden na negen vermoeiende seizoenen bij de Reds.