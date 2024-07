Matte Smets komt nog eens terug op zijn gevoelige transfer naar KRC Genk

Deze zomer heeft KRC Genk een aantal pionnen weggekaapt bij STVV. Onder hen ook Matte Smets, die nu nog eens terugkomt op zijn transfer.

Eerst coach Thorsten Fink, nadien Jarne Steuckers en uiteindelijk ook nog Matte Smets. KRC Genk is deze zomer al heel wat gaan shoppen bij STVV.

Een transfer naar de rivaal ligt altijd gevoelig. "Klopt, maar eerlijk gezegd heeft dat niet meegespeeld in mijn keuze", begint Smets bij Het Belang van Limburg. "Ik zie dit vooral als een stap hogerop en ik denk dat hetzelfde geldt voor Jarne."

"Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste stap is in onze carrière. We zijn STVV heel dankbaar voor de kansen die we hebben gekregen, maar we waren allebei klaar voor een transfer naar een topclub."

Begrijpt Smets de boze fans van STVV ook? "Ja en nee. Wij moeten aan onze toekomst denken en dit is een mooie stap. Het is jammer dat sommige mensen onze keuze niet begrijpen, maar daar mogen we niet te lang bij stilstaan."

Coach Fink wou hen er graag bij, maar dat gaf wel niet de doorslag zegt Smets nog. "Ook bij mij heeft de aanwezigheid van coach Fink zeker meegespeeld in mijn beslissing, hij heeft ook zijn uiterste best gedaan om mij te overtuigen. Hij zei wel altijd dat hij me zou blijven steunen, welke keuze ik ook maakte."

"Maar de coach was zeker niet de belangrijkste factor. Ik heb alles naast elkaar gelegd, de voor- en nadelen opgeschreven en op die manier gekeken wat de beste keuze zou zijn in functie van mijn carrière. Genk gaf mij uiteindelijk het meeste vertrouwen, daarom heb ik voor deze uitdaging gekozen", besluit de verdediger.