'Nee, Fredberg is niet op vakantie' - Waarom de Denen van Anderlecht niet gehaast zijn met transfers

De supporters van Anderlecht worden ongeduldig door het uitblijven van transfers. Jesper Fredberg wordt op sociale media aangesproken, maar die laat zich niet opjagen. Waarom? Het devies is dat het niet uitmaakt hoe je start, wel hoe je finisht.

De Denen bij Anderlecht zijn geen grote fan van ons competitieformat. Zeker nu beslist is dat de halvering van de punten nog jaren zal blijven bestaan. Daar deden ze in het verleden al een paar keer geringschattend over: "Wie speelt er nu 30 matchen voor anderhalf punt per match?"

Dat format maakt ook dat Jesper Fredberg zich niet gaat haasten met de transfers. Hij heeft een beperkt budget en weet dat hij geen vier of vijf miljoen over de balk kan smijten voor een speler waarover er geen 100 procent unanimiteit bestaat.

Niet enkel transfers

De CEO Sports gaat zo lang mogelijk voor plan A om pas in het geval dat het echt niet haalbaar is, over te schakelen naar plan B. Dat betekent ook dat ze geduld moeten uitoefenen. Pas na het EK zal de transfermercato van paars-wit echt in gang schieten.

Is Fredberg dan momenteel op vakantie, zoals veel fans denken? Nee, hij maakte deel uit van de technische commissie van Denemarken op het EK en keek daar rond of er nog opportuniteiten waren voor paars-wit.

Fredberg is momenteel druk in de weer met onderhandelingen, contractverlengingen en spelers die hij wil terughalen zoals Augustinsson en Vertonghen. Er ligt immers heel wat meer werk op de plank dan enkel nieuwe spelers halen. Zo moet hij ook met onder meer Leoni en Sardella een nieuw akkoord vinden.

Geen paniek

Dat Anderlecht met 'een noodploeg' de competitie zal moeten beginnen, maakt zowel Riemer als Fredberg niet veel uit. Het zijn matchen voor anderhalf punt en ze wisten al in mei dat hun ploeg tegen dan niet rond zou zijn.

Voor de supporters kan dat zuur zijn, maar Fredberg weet ook wat hij allemaal wil halen: een doelman, twee verdedigers, één of twee wingers en een creatieve middenvelder. Allemaal dure profielen en dus wegen die eerste matchen niet op tegen de gewenste spelers binnen te halen.