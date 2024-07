Burgemeester Brugge haalt zwaar uit naar buurtbewoners Jan Breydel: "Denken ze dat Bart Verhaeghe daar genoegen mee neemt?"

Actiegroepen hebben bezwaren ingediend tegen twee grote projecten in Brugge, waaronder het nieuwe stadion voor Club Brugge, wat resulteert in een patstelling die vertraging veroorzaakt. Burgemeester Dirk De fauw is hierover ernstig geïrriteerd.

Een groep bewoners uit Sint-Andries heeft de Raad van State ingeschakeld om de rooilijnplannen voor het nieuwe Clubstadion te betwisten, die door de Brugse gemeenteraad zijn goedgekeurd. Daarnaast hebben ze bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitgebreid dossier ingediend tegen de omgevingsvergunning die door Vlaams minister Zuhal Demir aan Club Brugge is verleend. Toon Van Moerbeke, een van de bewoners, staat aan het hoofd van deze juridische strijd en wordt gesteund door ongeveer 300 gezinnen via crowdfunding. Ze pleiten voor een nieuw stadion met 30.000 zitplaatsen op de huidige locatie van het stadion, terwijl Club Brugge elders tijdelijk zou kunnen spelen, zoals Tottenham Hotspur dat doet. Een van de belangrijkste bezwaren van de bewoners is dat de vergunning ruimte laat voor mogelijke concerten in het stadion, wat volgens hen verkeers- en veiligheidsproblemen zou kunnen veroorzaken. Bezwaren niet terecht Burgemeester Dirk De fauw kan geen begrip opbrengen voor de bezwaren. “Club wenst een groter stadion om Europees te kunnen wedijveren. Denken die buren dan echt dat Bart Verhaeghe genoegen neemt met een nieuw stadion, dat niet groter is dan de bestaande, verouderde voetbaltempel?", aldus De fauw bij KVW. "Club heeft absoluut niet de intentie om ook concerten te organiseren in het nieuwe stadion. Dat gebeurt enkel bij Feyenoord Rotterdam, dat na elk concert een nieuwe grasmat mag aanleggen. De parking van het AZ Sint-Jan staat leeg in de weekends, waarom zou die niet gebruikt mogen worden?" "En de kritiek op de parking aan het station is evenmin terecht: Club speelt nooit op zaterdagnamiddag wanneer er veel shoppers naar Brugge komen. Door die bezwaarschriften bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen loopt het voetbaldossier opnieuw minstens acht maanden vertraging op. Ik betreur dit ten zeerste”, aldus Dirk De fauw.