Club, RSCA en Antwerp wachten, maar Schoofs wil met KVM niet in zelfde val trappen: "Dan konden we ver geraken"

Rob Schoofs is vastberaden om met KVM niet in dezelfde val te trappen. Waar het vorig seizoen een gemiste start werd, mag dat nu absoluut niet gebeuren.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met Club Brugge, Anderlecht en Antwerp schotelt de kalendermaker KV Mechelen meteen drie topclubs voor als tegenstander in de eerste vijf speeldagen. Een matige puntenoogst in die matchen zou meteen betekenen dat Malinwa achter de feiten moet aanlopen en dat wil je uiteraard niet.

"Dat is een stevig begin van de competitie voor ons", weet Rob Schoofs. "Maar goed, het is soms goed om die ploegen snel te treffen. We moeten gewoon zorgen dat wij klaar zijn voor de competitiestart. We moeten vooral op onszelf gefocust zijn. Dat we fysiek klaar zijn, dat we een goede ploeg hebben en dat iedereen fit is."

Zware kalender in begin voor KVM

De vroege ontmoetingen met die topclubs boezemen de aanvoerder dus niet al te veel angst in. "Je moet toch tegen alle ploegen spelen. Het is wel zaak om dit seizoen wel eens een goede start te nemen. De kalender is vergelijkbaar met vorig seizoen en een goede start is wel belangrijk." Daar zijn ze in Mechelen nog eens aan herinnerd.

Het is door die fraaie remonte onder Besnik Hasi dat de Kakkers nog in de buurt kwamen van de Champions' Play-offs in 2024. Wie weet wat het had kunnen geven als de achterstand niet zo groot was geweest. "Als we vorig seizoen beter van start konden gaan, dan konden we misschien ver geraken", beseft Schoofs ook wel.

Schoofs op zoek naar goede start

"Elk jaar haal je aan dat een goede start van belang is, dat is bij iedereen zo. We gaan proberen om 'm dit jaar te verwezenlijken."