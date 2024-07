Done deal: KRC Genk ziet heel groot talent de club verlaten voor Europese topclub

Wout Gielen heeft dan toch zijn contract getekend bij Juventus. KRC Genk verliest zo één van zijn grootste talenten aan een Europese topclub, al was daar eigenlijk alles bij elkaar niets aan te doen vanwege onhoudbaar.

In april circuleerden al de eerste geruchten over een mogelijke transfer van Wout Gielen naar de Italiaanse topclub Juventus. Het is ondertussen officieel: de 16-jarige centrale verdediger heeft bij de Oude Dame getekend.

Wout Gielen zal zijn eerste professionele contract tekenen in Turijn. Genk heeft er alles aan gedaan om hem in Limburg te houden, maar uiteindelijk bleek de talentvolle jongeling simpelweg onhoudbaar. En dus is het exit in Genk.

Wout Gielen trekt naar Juventus

Vijf jaar geleden kwam Gielen vanuit Sint-Truiden bij Genk terecht. Afgelopen seizoen speelde hij voor de U18 bij Genk. In Italië zal Gielen in eerste instantie deel uitmaken van de U17, met vooruitzichten op doorgroeien naar de U19 en de verdere lichtingen.

© photonews

Zal er eindelijk een jonge Belg doorbreken bij Juventus in Turijn? Het zou zomaar eens kunnen, want hij kan heel wat adelbrieven voorleggen. Gielen is Belgisch U16-international (5 caps) en zou waarschijnlijk uiteindelijk bij Jong Genk in de Challenger Pro League zijn gaan spelen.

Maar Wout Gielen heeft ervoor gekozen om zijn opleiding in Italië af te maken, ook al betekent dit dat zijn professionele debuut vertraagd wordt. Heel wat andere jonge Belgen zijn ondertussen al vertrokken naar Italië. Denk maar aan Joseph Nonge Boende (die vorig seizoen zijn debuut maakte in het eerste elftal), Samuel Mbangula, Josue Grelaud, Koni De Winter en Enzo Keutgen.