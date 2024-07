Na de woorden van Coucke mag RSC Anderlecht blijven dromen van extra jaartje met sterkhouder mét aparte voorwaarden

Jan Vertonghen kondigde na het EK aan dat hij ermee ophoudt als Rode Duivel. Hij had altijd aangegeven dat hij selecteerbaar en beschikbaar zou zijn, zolang hij voetbalde. Dus was er even twijfel over zijn toekomst bij Anderlecht ook. Ondertussen lijkt een en ander toch in orde te komen.

Vertonghen kwam in september 2022 transfervrij over van Benfica. Door het vertrek van Zeno Debast naar Sporting zou Anderlecht liever geen tweede vaste waarde in zijn centrale verdediging zien vertrekken en dus dringen ze al eventjes aan bij Vertonghen. "Veel respect voor Jan Vertonghen, hoe hij zich toch weer in de ploeg heeft geknokt", zei Anderlecht-eigenaar Marc Coucke bij Sporza voor de wedstrijd Oekraïne-België op het EK. Hoe belangrijk is dit EK voor de toekomst van Vertonghen bij Anderlecht? Jaartje extra bij RSC Anderlecht voor Jan Vertonghen "Ik denk dat hij in zijn hoofd al alles beslist heeft. Dit heeft voor zijn toekomst wellicht geen belang meer. Maar hij zal natuurlijk alles geven en die passie houden tot de laatste minuut. Hij geeft hier alles voor", aldus Coucke toen. "Als hij een jaar zou blijven bij Anderlecht, en ik weet het ook niet voor de duidelijkheid, dan zou hij ook weer alles geven", stelde Coucke nog. Vertonghen gaf altijd aan pas na het EK te willen beslissen over zijn toekomst. © photonews Ondertussen heeft hij de knoop doorgehakt. Rode Duivel zal hij na 157 caps niet meer worden, maar er nog een jaartje bijdoen voor RSC Anderlecht hoort wél nog steeds tot de mogelijkheden. Paars-wit en Vertonghen staan dichtbij een akkoord. Volgens diverse bronnen komt er eerstdaags witte rook vanuit Neerpede. In het nieuwe seizoen zal Vertonghen zelf voor een deel zijn belasting mogen kiezen, wat ook een onderdeel is van de besprekingen over een nieuw contract.