'Union SG wou nieuwe coach bij andere JPL-ploeg wegkapen, maar die wees af om één bepaalde reden'

KV Kortrijk kroop afgelopen seizoen door het oog van de naald. Pas na baragewedstrijden konden de Kerels zich verzekeren van nog zeker een jaar in de JPL. Coach Freyr Alexandersson had een groot aandeel in het redden van de club.

KV Kortrijk leek een heel seizoen lang op degradatie af te stevenen. Freyr Alexandersson pakte in januari over bij de club en slaagde erin om KVK in eerste klasse te houden. Dit nadat de club beide baragewedstrijden tegen Lommel SK had gewonnen. Zijn prestaties hebben zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Volgens Orri Rafn Sigurdarsonn, IJslandse journalist, kon de coach bij Union SG aan de slag. De Brusselse club was na het vertrek van Alexander Blessin op zoek naar een waardige vervanger. Die vonden ze uiteindelijk met Sébastien Pocognoli. Maar er is ook een goede reden waarom Alexandersson niet bij Union aan de slag ging. Sigurdarsonn meldt dat de coach zijn assistent niet kon meenemen naar Brussel, en dat hij de aanbieding van Union daarom afsloeg. Het gaat dan om assistent Jonathan Hartmann. Freyr er sá harðasti í bransanum.



Neitar Union St. Gilloise liði sem spilar í Champions League í ár því hann fær ekki að taka sinn eigin assistant með sér.



Loyal. pic.twitter.com/Yu1BIHnMkZ — Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) July 15, 2024