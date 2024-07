'Anderlecht krijgt heel wat concurrentie uit Engeland en Duitsland voor transfertarget'

Eerder deze maand werd duidelijk dat Anderlecht interesse toont in Abu Kamara. Maar paars-wit is niet de enige die geïnteresseerd is.

Ongeveer twee weken geleden raakte bekend dat Anderlecht interesse zou tonen in Abu Kamara. Hij is een 20-jarige rechtsvoor die eigendom is van Norwich.

Vorige zomer werd Kamara door Norwich uitgeleend aan Portsmouth. Tijdens zijn uitleenperiode heeft de aanvaller zeker niet teleurgesteld.

Kamara kon afgelopen seizoen tien keer scoren en elf assists geven in 52 wedstrijden. Hoewel Anderlecht nog steeds interesse zou hebben, is het duidelijk dat Kamara zich ook in de kijker heeft gespeeld bij andere clubs. Met name Portsmouth, dat hem graag nog langer wil houden.

Volgens het medium Portsmouthnews, zijn ook Brentford, Leicester, Stoke City en Freiburg in de race. Maar dat is niet alles: Norwich, dat uiteindelijk zijn club blijft, wil geen talent met zo veel potentie laten gaan.

Hij ligt nog één seizoen onder contract bij Norwich en dus kan het nu wel eens een goed moment zijn om van club te veranderen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 600.000 euro.