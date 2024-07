Gent en Anderlecht wilden hem terughalen, maar spits gaat door in Italië

Aanvaller Thomas Henry die die eerder indruk maakte bij Oud-Heverlee Leuven heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging in Italië. De Fransman tekende een contract bij Palermo.

Palermo heeft Henry gehuurd van Hellas Verona met een verplichte aankoopoptie. De Franse spits heeft bij Hellas Verona nog een contract tot 2026. Zijn overstap naar Palermo betekent dat de 29-jarige aanvaller zijn avontuur in Italië voortzet, nadat hij eerder al voor Venezia en Hellas Verona speelde.

In de zomer van 2021 trok Venezia hem aan voor een bedrag van 5,5 miljoen euro, en een jaar later betaalde Hellas Verona iets meer dan vijf miljoen euro voor zijn diensten. Volgens Transfermarkt heeft Henry een marktwaarde van twee miljoen euro.

Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent waren geïnteresseerd in een terugkeer van Henry naar de Jupiler Pro League. De goaltjesdief, die in het verleden succesvol was op de Belgische velden, leek even voor een terugkeer te kiezen. Toch besloot Henry uiteindelijk voor een langer verblijf in Italië te gaan.

Op de Belgische velden liet Henry vaak zijn klasse zien. In de Belgische tweede klasse scoorde hij maar liefst 28 keer in 48 wedstrijden en gaf hij daarnaast zes assists. In de Jupiler Pro League deed hij het minstens even goed met 24 doelpunten en zes assists in 35 competitiewedstrijden.