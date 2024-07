Gareth Southgate is geen bondscoach van Engeland meer, hij neemt zelf de vlucht vooruit

Gareth Southgate stopt als bondscoach van de Engelse nationale ploeg. Na de verloren EK-finale maakte de Engelse FA een heel snelle evaluatie en besliste om een frisse wind te laten waaien. Southgate nam intussen zelf ontslag.

In een bericht op X, het officiële account van Engeland, stond: "Na 102 wedstrijden en bijna acht jaar in dienst heeft Gareth Southgate aangekondigd dat hij zijn rol als manager van de #ThreeLions zal verlaten."

Southgate schreef in een verklaring: "Als trotse Engelsman is het de eer van mijn leven geweest om voor Engeland te spelen en Engeland te managen. Het heeft alles voor mij betekend en ik heb alles gegeven.

"Maar het is tijd voor verandering en voor een nieuw hoofdstuk. De finale van zondag in Berlijn tegen Spanje was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van Engeland."

Het team van Southgate maakte nog gelijk tegen Spanje in de Duitse hoofdstad, maar verloor door een late treffer. Hij zei dat "het beste team van het toernooi" had gewonnen.

Southgate, 53 jaar oud, nam de leiding over de Three Lions in de herfst van 2016. Twee jaar later bereikte hij met hen de halve finale van het WK in Rusland, als eerste Engelse bondscoach sinds Bobby Robson in 1990.

In de achtste finales versloegen ze Colombia met 4-3 na strafschoppen, na in drie eerdere WK's op strafschoppen te hebben verloren.

Onder zijn leiding bereikten ze ook de kwartfinales van het WK 2022, gespeeld in Qatar, en de finale van Euro 2020 in Wembley (gehouden in 2021), waarbij ze van Italië verloren na strafschoppen.