Jules Van Cleemput stelt KV Mechelen-fans gerust en legt de schuld bij... Charleroi: "Ik wil geen steen werpen, maar..."

Jules Van Cleemput keerde deze week terug naar het oude nest. De flankverdediger tekende een contract bij KV Mechelen, 3,5 jaar nadat hij de club verliet. Een transfer waar toch twijfels over zijn/waren gezien zijn medisch verleden.

Van Cleemput verkoos Mechelen boven Beerschot. “Er waren inderdaad verschillende opties en met Beerschot is ­gesproken. Maar op het einde van de rit bleek KV Mechelen de beste optie", zegt hij in GvA.

Van Cleemput zijn medisch resumé was de voorbije jaren wel ontzettend lang geworden. Hij speelde in 3,5 jaar Charleroi slechts 59 matchen. Ontstoken pees, knieblessure, hamstringletsel... het lijstje is lang.

Dat Charleroi in degradatiegevaar zat, had daar volgens hem veel mee te maken. "Het is inderdaad wat geweest, mede door de omstandigheden. Door het gevaar om aan Play-off 3 te moeten deelnemen, pushte de medische staf mij om sneller dan gepland terug te ­keren. Ik wil geen steen werpen, maar ik heb daar wel een prijs voor betaald. Dat had de club beter kunnen en moeten managen.”

Vorig seizoen speelde hij dan ook maar 11 matchen. “Daar heb ik mij heel slecht om gevoeld. Een voetballer wil gewoon trainen en spelen.”

Maar hij is nu weer helemaal fit. “Om weer wedstrijdfit te raken, gaan we onze tijd nemen en week na week evalueren hoe ver ik sta. Met een medische staf die ik al ken, heb ik er vertrouwen in dat dit zal lukken. Fit zijn, en vooral blijven, is nu het aller­belangrijkste.”