"Lukaku naar Anderlecht zou te gek zijn": hoe zit het met de plannen van Big Rom?

"Het zou geweldig zijn als hij terugkwam. Voor mij zou het een droom zijn, echt gek, om met hem te spelen bij RSC Anderlecht", gaf Théo Leoni deze week nog aan bij Sudpresse over de mogelijke komst van Romelu Lukaku.

De speler van paars-wit beseft echter ook dat het er deze zomer niet van zal komen, omdat de vraagprijs voor Lukaku met 30 miljoen euro veel en veel te hoog ligt voor Anderlecht. En dus zal het een kwestie van wachten worden en blijven.

Romelu #Lukaku is getting closer to #Napoli. They are ready to offer €25M to #Chelsea to sign the striker, who has an agreement in principle with Napoli for a contract until 2027 (€6,5M/year + bonuses). In the deal it could be included an option for 2028. #transfers https://t.co/oyb7NBDefL