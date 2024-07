Opvallend: Thibaut Courtois in een jaar tijd van het podium gestoten

Gisteren verliet Zion Suzuki Sint-Truiden voor Parma. Met bonussen inbegrepen zal hij de Kanaries maar liefst tien miljoen euro opleveren. En zo is er opnieuw een hele dure doelman vertrokken uit de Jupiler Pro League.

Ongeveer een jaar geleden was Thibaut Courtois nog de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van het Belgische voetbal, toch wat betreft doelmannen. Zijn transfer naar Chelsea bracht in 2011 bijna negen miljoen euro op voor Genk.

In twaalf maanden tijd zijn maar liefst drie doelmannen hem voorbijgestreefd. Zion Suzuki is de meest recente: met bonussen bedraagt zijn transfer naar Parma tien miljoen euro, waardoor ook hij de top-3 in mag.

© photonews

Maarten Vandevoordt vertrok voor een vergelijkbaar bedrag naar Leipzig deze zomer, maar de 'hoofdprijs' gaat naar Bart Verbruggen, die maar liefst 20 miljoen opleverde voor Anderlecht een jaar geleden.

Sint-Truiden wrijft in de handen

Het lijkt erop dat de inflatie ook de keeperspositie treft. Nog opvallender is dat twee van de drie doelmannen die Courtois voorbijgestreefd zijn, vertrokken zijn na slechts één seizoen als basisspeler in de Jupiler Pro League. Voor Verbruggen kunnen we zelfs stellen dat het om een half seizoen ging in het Lotto Park.

Wat betreft de transfer van Suzuki naar Parma: hij is ook de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Sint-Truiden. Hij overtreft Takehiro Tomiyasu (vertrokken voor 7 miljoen naar Bologna) en Ameen Al-Dakhil (gekocht voor 5 miljoen door Burnley).