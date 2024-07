'Twee kapers op de kust: leegloop bij JPL-club gaat onverminderd verder'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV kondigde maandag de komst van Zineddine Belaïd aan, maar zal ook afscheid moeten nemen van nog een vaste waarde. We mogen stilaan spreken van een grote exodus bij de Belgische ploeg, zoveel is duidelijk.

Bij STVV blijven er binnenkort niet veel sterkhouders van afgelopen seizoen over. Matte Smets, Jarne Steuckers, Eric Junior Bocat en Abou Koita vertrokken al. En ook Mathias Delorge lijkt ook op weg naar de uitgang.

Hij wordt al even gelinkt aan het Italiaanse Venezia. Rond deze transfer werden nog weinig moeilijkheden verwacht. Volgens Het Belang van Limburg vond er vorige week al een positief gesprek plaats tussen de entourage van de speler en de sportief directeur van Venezia.

Kapers op de kust

Beide clubs zouden het ook al eens zijn over een transfersom. Toch zijn er ondertussen een paar kapers op de kust gekomen en zo is het nog niet helemaal duidelijk of Delorge wel degelijk naar de Italiaanse competitie zal trekken.

Vanuit de Ligue 1 hebben zowel Toulouse als Brest ondertussen een bod van rond de drie miljoen euro gedaan. Als de vijf miljoen euro uit Italië er alsnog niet komen, dan kan een en ander de komende weken ander wendingen nemen.

Delorge speelde 41 wedstrijden in het shirt van STVV waarin hij één doelpunt kon maken en goed was voor vijf assists. Onder Thorsten Fink werd hij een vaste basisspeler. De coach vertrok ondertussen naar KRC Genk.